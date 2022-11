Ontdek Knokke-Heist door de ogen van Loïc Van Impe en Sarah Puttemans: “Gemeente langs andere kant leren kennen”

Ingelmunster / Knokke Ingelmun­ster­se kunstenaar Sigurd Tanghe schittert in nieuwe seizoen The Sky is The Limit: “Bevriend met Jean-Clau­de Van Damme en royals als klant”

De Ingelmunsterse kunstenaar Sigurd Tanghe (51) en zijn vrouw Charlene, die met L’Art Maniac in Knokke hun eigen galerij uitbaten, zijn enkele van de nieuwe gezichten die binnenkort opduiken in ‘The Sky Is the Limit’ op Play4. Tv-maker Peter Boeckx was vooral geïntrigeerd door de aantrekkingskracht van Sigurds werk op beroemde klanten. Zo duikt onder andere acteur Jean-Claude Van Damme in zijn galerij op en gaat het ook richting Monaco voor een exclusieve uitstap.

3 november