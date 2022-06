Ontdek het Knokke-Heist van vroeger, nu en straks in belevingscentrum ‘HEY’: “Museumbezoeker vindt hier beleving”

Knokke-HeistMuseum Sincfala onderging de voorbije twee jaar een volledige make-over. In het vernieuwd gebouw, dat is ingericht met de nieuwste museale belevingstechnieken, opent het belevingscentrum nu opnieuw de deuren onder de naam ‘HEY’. Ook inhoudelijk wordt de blik verruimd en zal de bezoeker alles ontdekken over het Knokke-Heist van toen, nu en straks.