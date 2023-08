Ontdek deze duurzame sporttas tijdens strandloop in Knokke-Heist: “Gemaakt van oude spandoeken”

Dit beleef je vrijdag tijdens de Nacht Van Het Zoute in Knokke: champagne op het strand, exclusieve kunst en de nieuwste collecties

Vrijdagavond is het weer zover: de jaarlijkse en befaamde Nacht Van Het Zoute in Knokke-Heist. Zonder twijfel de meest glamoureuze én luxueuze braderie van het land waar de beau monde elkaar traditiegetrouw rendez-vous geeft. Handelaars, juweliers en kunstgalerijhouders bieden hun trouwe klanten een glaasje champagne aan en stellen feestelijk hun allernieuwste exclusieve collecties voor. Al is iedereen er welkom. Een overzicht van wat er te beleven valt.