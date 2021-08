Ondanks kwakkelzomer noteert toeristische sector aan onze kust goede cijfers: “Vakantie in eigen land blijft de trend”

KustOndanks het aanhoudende kwakkelweer kijkt de toeristische sector aan de kust tevreden terug op de zomervakantie. Zo waren juli en augustus een absolute voltreffer voor het verblijfstoerisme. In vergelijking met vorig jaar, toen de Belg massaal koos voor vakantie in eigen land, steeg het aantal overnachtingen nog eens met drie procent. “Vakantie in eigen land is opnieuw dé grote trend. Vlamingen én Franstalige Belgen appreciëren meer dan ooit de vele vakantietroeven van de kust”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Laten we met de deur in huis vallen: de tien kustgemeenten en het provinciebedrijf Westtoer noteren een typisch Belgische zomer zonder echt stabiel zomerweer. Met amper dagen waarop de temperatuur boven de 25 graden ging, kunnen we terugkijken op een kwakkelzomer. Al viel het aan zee nog enigszins mee, blijkt uit cijfers van het KMI. Zo waren er in augustus aan de kust 53 procent méér zonuren dan in het binnenland. Een dagje zee was deze vakantie dus een goede zee. Met bijna vier miljoen dagtoeristen is het aantal daguitstappen naar zee status quo met vorig jaar. Topdagen waren 21 juli met iets meer dan 160.000 dagtoeristen, gevolgd door zondag 18 juli met 140.000 dagtoeristen en donderdag 12 augustus met 130.000 dagtoeristen.

Verblijfstoerisme

Juli en augustus zijn vooral een voltreffer voor het verblijfstoerisme met ongeveer 12 miljoen overnachtingen. Dat is nog net iets beter dan de zomer van 2020, toen we al massaal kozen voor vakantie in eigen land. De campings, de kusthotels en de sector van de vakantiewoningen zijn daarom tevreden over de zomer. De logiessectoren zien ook al een goede belangstelling voor het najaar. “Ondanks het globaal mindere weer kozen toch meer Belgen voor een vakantie aan zee. De Triënnale Beaufort21, het ruime fiets- en wandelaanbod en de levendige sfeer spelen hierin zeker een rol”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Volledig scherm Een typerend beeld deze zomer: grijs weer, al scheen de zon aan zee in augustus 53 procent méér dan in het binnenland © Benny Proot

Opvallend is wel dat vooral augustus een betere bezetting kende dan vorig jaar. “En dan vooral in de periode na 10 augustus", bevestigt Westtoer. De versoepeling van de corona-maatregelen in de evenementensector zorgde vanaf dat moment voor meer activiteiten en sfeer aan de kust en dus automatisch meer volk.

Net zoals vorige zomer, blijven de Duitsers ook in de zomermaanden van 2021 de belangrijkste buitenlandse markt, zij het net zoals de andere buitenlandse markten in iets mindere mate dan in 2020.

Vakantiewoningen

Nog een vaststelling: de stijgende tendens van de verhuur van vakantiewoningen via verhuurkantoren in de zomer van 2020 zet zich ook in de zomer van 2021 verder. Het zijn vooral de Belgen, zowel Vlamingen als Walen, die zorgen voor de positieve balans. “Na een geslaagd voorjaar startte de zomerdrukte al begin juli waardoor quasi alle verhuurkantoren tussen half juli en half augustus een (bijna) volledige bezetting konden noteren. In de derde week van augustus zijn tal van last minute boekingen genoteerd, waardoor ook voor die week een hoge bezetting is gerealiseerd. Voor eind augustus noteert de sector een bezetting van 75 à 80 procent”, besluit Sabien Lahaye-Battheu.

Lees ook