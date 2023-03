Oldskool Classics Knokke moet uitgaansleven van weleer doen herleven op Paasmaandag: “De bedoeling is dat er flink gedanst wordt”

Met zijn concept ‘Oldskool Belgium’ organiseert Ben Mouling (47) in talrijke Vlaamse steden feesten waarbij hij terugblikt op de lokale uitgaansgeschiedenis. Op 14 april is Knokke aan de beurt. Ook Steve DK (45), die in alle discotheken en danscafés van de badstad plaatjes draaide, is van de partij. “Ondertussen run ik een traiteurszaak maar het “.

Met zijn succesformule gaat Ben op zoek naar de discotheken, clubs of cafés en deejays die furore maakten tijdens de vorige decennia. “We proberen zelfs het personeel en de portiers terug te vinden. De kust mocht niet ontbreken en daarom hadden we vorige zomer de eerste editie van Oldskool Knokke. Dat werd een succes met 600 aanwezigen. Op Paasmaandag is er dus het vervolg in de Knokke Out. Ik organiseer regelmatig events in het binnenland en veel Antwerpenaars zakken af naar Knokke.” Ben gaat voor kwalitatieve events waarbij de goede muziek van vroeger centraal staat. Dit keer strikte hij dj’s Olivier Pieters, Steve DK en Steve Johnson die alle drie ruimschoots hun muzikale sporen verdienden in het nachtleven. “We mikken op 40- plussers die op zoek zijn naar een plek waar ze zich niet de oudste van de zaal voelen en waar ze vrienden van vroeger kunnen ontmoeten. De menselijke warmte is een belangrijk aspect van onze feesten. Overal waar we komen hebben we een soort reünie van een bepaalde generatie.”

Volledig scherm Oldskool Classics Knokke heeft plaats op 10 april in Knokke Out. © Oldskool Belgium

Thuiswedstrijd

Voor Steve De Koster, beter bekend als Steve DK, wordt het een absolute thuiswedstrijd. Hij begon op zijn 16de en zette een punt achter zijn loopbaan als dj in 2015. Op de lange lijst waar hij actief was, staan onder meer Dino’s, Yssis, Parasol, Zuri, Number One, Kitsch Club, Knokke Out, MD’S en Oygen. “Ik was de eerste in Knokke die met vinylplaten draaide en ik vond het altijd belangrijk om mijn muziek af te stemmen op de voorkeur van het publiek. De meeste dj’s spelen nu een vooropgesteld lijstje af. Er zijn er zelfs die hun set meebrengen op USB-stick.” Tegenwoordig runt hij een traiteurzaak. Steve is enthousiast rond het geplande event volgende maand. “Ik vind het een zeer goed idee want het zal mensen van vroeger bij elkaar brengen. Het is vernieuwend want jaarlijks worden hier altijd dezelfde events georganiseerd. In mijn muziekkeuze zal ik breed gaan: van eind jaren ‘80 tot 2000. De bedoeling is dat er flink gedanst wordt.”

Volledig scherm Steve DK speelt een thuiswedstrijd in Knokke. © RV

Ook Stefan Vandeperre (61), met deejaynaam Steve Johnson, heeft een stevige link met de badstad. Nadat hij in 1994 zijn discotheek Palm Beach in Kobbegem overliet, verhuisde hij naar Knokke om er samen met zijn partner Brasserie Rubens op te starten en uit te baten tot 2012. Ondertussen nam zijn oudste zoon de leiding over van de bekende horecazaak. “Ik startte op mijn 13de met muziek te draaien in een feestzaal. Zodra ik de vereiste leeftijd had, begon ik in discotheken in de regio rond Brussel. Later trok ik ook naar Leuven, Gent, Doornik en Bergen om uiteindelijk 4 jaar Palm Beach te runnen. 10 jaar geleden verhuisde ik naar Spanje. Mijn vrouw en ik komen nog regelmatig terug naar Knokke. Daarom kijk ik ontzettend uit naar maandag 14 april. Ik ben er volledig klaar voor.”

Praktisch

Oldskool Classics Knokke op maandag 14 april vanaf 19 uur

Knokke Out - Bronlaan 113 - 8300 Knokke-Heist

Tickets kosten 17,5 euro en kan je reserveren via deze link.

