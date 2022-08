Nog twee maanden aftellen en 't is weer Zoute Grand Prix: “We gaan een ijzersterke line-up van wagens hebben, want dat zijn we aan onze stand verplicht”

Knokke-HeistHet ‘Motoring Event of the Year 2021', althans volgens een 31-koppige jury in Londen, is straks aan de 12de editie toe. De Zoute Grand Prix vindt dit jaar plaats van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober. Knokke-Heist is weer het walhalla van al die waardevolle historische én moderne wagens. “We moeten onze naam alle eer aandoen", vinden Filip en David Bourgoo.

Al 12 edities lang timmeren Filip en David Bourgoo, bezielers en organisatoren van de Zoute Grand Prix Week, aan hun droom: het organiseren van het mooiste en meest prestigieuze event ter wereld voor liefhebbers van historische én moderne wagens. En daarin zijn ze, na de editie van 2021, een grote stap dichterbij gekomen. Vorig najaar ontvingen ze immers in Londen de prijs van ‘Motoring Event of The Year’ op de prestigieuze Historic Motoring Awards. Een 31-koppige internationale vakjury wees hen unaniem aan als beste in hun categorie.

Gesterkt door deze internationale herkenning en het succes van de editie 2021, pakt de organisatie dit jaar niet alleen opnieuw uit met een ijzersterke ‘line-up’ aan unieke wagens, de editie 2022 is ook de grote terugkeer van de Zoute GP Week in het straatbeeld van Knokke-Heist. Zo krijgt de stad een ‘aankleding’ op maat van het evenement. Denk daarbij aan strobalen en ‘checkered flags’ - decoratie die de omliggende straten de allure moeten geven van een authentiek circuit. Maar ook de wagens zelf maken hun retour in het straatbeeld. Op de Zeedijk-Het-Zoute komen immers opnieuw enkele podia te staan waarop unieke en opvallende wagens te zien zijn voor het grote publiek. Wie alle historische én moderne wagens wil bewonderen dient wel, net als vorige editie, een toegangsticket te kopen voor Prado Zoute, het 5.000 vierkante meter grote paviljoen dat dit jaar zal opgebouwd worden op het strand aan het Albertplein en aan De Wielingen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De veiling is één van de belangrijkste ter wereld. © Photo News

Meest exclusieve modellen

“Dat wordt een indrukwekkend paviljoen waar we alle historische wagens van de Bonhams veiling en de hedendaagse wagens van 22 autopartners konden onderbrengen”, zegt Filip Bourgoo. “Alleen zo konden we tegemoet komen aan de wensen van het stadsbestuur en op een zeer gecontroleerde en dus veilige manier de bezoekers ontvangen. Het liet ons toe om de bezoekers in alle comfort de meer dan 125 wagens te bewonderen. Voor velen van de deelnemende constructeurs was het ook een voorwaarde om hun meest exclusieve modellen naar Knokke-Heist te krijgen.”

Veiling

Naast de inkleding en de tentoongestelde wagens op de zeedijk, zullen ook de 225 historische wagens die deelnemen aan de Zoute Rally op donderdag, vrijdag én zaterdag te bewonderen zijn in de straten en op de zeedijk van de badstad. Het paviljoen opgebouwd aan het Albertplein is voorbehouden voor het veilinghuis Bonhams. Zij exposeren er vier dagen lang meer dan 70 historische wagens die op zondagmiddag onder de hamer gaan. Voor het veilinghuis is de veiling in de top drie van de belangrijkste ter wereld. Zo wisselden vorig jaar voor ruim 12 miljoen euro aan wagens van eigenaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.