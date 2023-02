Nils Pierre en FC Knokke winnen met kleinste verschil in Gent: “Iedereen weet dat je nooit met ons klaar bent”

De hoogconjunctuur blijft aanhouden bij FC Knokke. De kustploeg wint nu ook met het kleinste verschil van AA Gent B, dankzij een laat doelpunt van invaller Yoshi Mariën. De blauw-witte formatie is ondertussen al vijf wedstrijden op rij ongeslagen en verstevigt zo haar claim op een topvijfplaats in het klassement van eerste nationale.

“Met een stevige organisatie hielden we Gent goed in bedwang”, aldus Nils Pierre. “Ze wisselden aan de rust twee pionnen en eisten na de pauze iets meer de bal op, maar het overwicht bleef voor ons. We voetbalden enkele kleine kansjes bij elkaar en gingen niet overhaast te werk. Met de inbreng van enkele frisse jongen, konden we naar het wedstrijdslot toe het tempo de hoogte in jagen. Gent kreeg het moeilijker. Vijf minuten voor tijd stak ik Samyn diep op de rechterflank, die een puike voorzet richting Mariën trapte, die vervolgens het leer gewiekst overhoeks binnen kopte. We hielden die voorsprong vast tot het laatste fluitsignaal. Een knap resultaat op verplaatsing, bij een ploeg die net als ons voor meestrijdt voor de top vijf.”

Knokke pakt zes op zes en is bezig aan een reeks van vijf ongeslagen wedstrijden op rij. “De motor draait goed”, bevestigt de Oostendenaar. “Dit is mijn zesde seizoen bij Knokke en opnieuw is onze terugronde een pak beter dan onze heenronde. Vraag me niet hoe dat komt, maat het is een opvallende vaststelling. Op dit moment hebben we niets meer te verliezen en dat voelt wel bevrijdend aan. Iedereen weet dat je met Knokke nooit klaart bent en die traditie willen we graag in stand houden.”

Afscheid met top vijf

Coach Yves Van Borm is na acht succcesvolle seizoenen aan zijn laatste maanden bezig als coach van Knokke. De 28-jarige Nils Pierre kent de succestrainer als geen ander. “Hij heeft hier iets neergezet, wat men niet snel zal vergeten aan de kust. De titelfeestjes en de bekerstunt op Standard staan in mijn geheugen gegrift. Hij wil afscheid nemen met een plaats in de top vijf en wij zullen er met de spelersgroep alles aan doen om hem dat cadeau te gunnen”, besluit de verdedigende middenvelder.

SV Knokke: Dhoest, Vanraefelghem, Schoonbaert, Ghesquière, Pierre, Jalloh, Van Den Bossche (68' Mariën), Mfumu (78' Aabbou), Samyn, Vervaque en Bailly.

Gele kaart: Ghesquière.