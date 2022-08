Nieuwe directeur voor sociaal secretariaat Besox uit Knokke-Heist

Geïnspireerd door zijn vader Sylvain richtte Frank Morbee in 1999 het sociaal secretariaat Besox op. Naast personeelszaken en ondersteuning op hr-vlak biedt dit kantoor ook verzekeringen en financieel advies aan. De laatste jaren ging het Besox voor de wind. Tijdens het coronajaar 2021 kon het zelfs een omzetgroei van 25 procent noteren. “Dat was zeker niet vanzelfsprekend, want ook bij ons viel er veel personeel uit en hadden klanten veel vragen, onder meer over ‘the new way of working’. Maar ondanks alles hebben we die periode toch vrij goed doorstaan. Dat is vooral te danken aan de jarenlang opgebouwde expertise van onze mensen. We zijn het afgelopen jaar ook in hen en onze organisatiecultuur blijven investeren. Immers, wie zich goed voelt in zijn werkomgeving, straalt dat ook uit naar de klanten.”