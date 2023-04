Nieuwe audit naar gemeentebestuur Knokke-Heist: schepen Demeyere mogelijk opnieuw geviseerd met garage

Opvallende diefstal in Knok­ke-Heist: kraan van 25.000 euro gestolen

In Knokke-Heist is een kraan gestolen ter waarde van 25.000 euro. En dat zónder dat de daders over de sleutel beschikten. “Een fikse tegenvaller. Hopelijk kunnen we het werktuig alsnog terugvinden”, zegt Peter De Sloovere van PDS Bouw.