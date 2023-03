Nieuw protest tijdens gemeenteraad tegen overname gemeentescholen in Knokke-Heist

Maerlant Atheneum krijgt vergunning voor nieuwbouw die in september 2024 moet klaar zijn

Het Maerlant Atheneum in Blankenberge kreeg een bouwvergunning voor de nieuwbouw. Naast een nieuwe vleugel aan het hoofdgebouw (met klassen voor de derde graad van de basisschool, nieuwe kleedkamers, douches en een sanitair gedeelte), worden de oude paviljoentjes ook vervangen door een hypermodern atelier. Het is de bedoeling om in september 2024 deze nieuwe infrastructuur in gebruik te nemen.