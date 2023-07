NET OPEN. Van Hofstade naar Knokke-Heist: koppel opent wijn- en cocktailbar met hapjes aan zee

Eerste weekend van Summer of 2023 komt eraan: “2 van de 7 party’s zijn nu al bijna volledig uitver­kocht”

De komende 3 weekends wordt de Saveryszaal van het Blankenbergse casino dé place to be voor een waaier aan nightlife events onder de naam ‘Summer of 2023'. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld Zundays by Zillion op 6 augustus. Wij gingen donderdag een kijkje nemen tijdens de opbouw. “Onze productiekosten bedragen 150.000 euro. Het goede nieuws is dat er zelfs een party is waarvan de toegang volledig gratis is”, zegt organisator Tijs Vandenbroucke (46) van Nasty Mondays.