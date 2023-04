NET OPEN. Annabelle (28) en Kiki (25) openen Bistro Henriette in Knokke-Heist: “In het pand waar mijn overgrootmoeder ooit douanecafé startte”

Een gezellig huiskamerrestaurant met een losse sfeer: dat is Bistro Henriette. De zaak van Annabelle Van Den Broucke (28) en Kiki Veillefon (25) opent donderdag de deuren en in Knokke-Heist zijn de uitbaters ongetwijfeld bekende gezichten. De familie Van Den Broucke baatte namelijk decennialang Hof Ter Mude uit, de bekende feestzaal die eind 2021 sloot. Al willen Annabelle en Kiki vooral hun eigen verhaal schrijven. “In dít pand is alles gestart met het douanecafé van mijn overgrootmoeder. Het is symbolisch dat we hier weer een zaak starten ”, zegt Annabelle.