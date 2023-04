NET OPEN. Annabelle (28) en Kiki (25) openen Bistro Henriette in Knokke-Heist: “Huiselijke sfeer staat centraal”

Hier klaagde de Bruggeling het meest over in 2022: “Als er nieuwe bomen worden geplant, moet dat tijdig worden gecommuni­ceerd”

De dienst Ombudsman, die in Brugge klachten behandelt van inwoners, heeft in 2022 245 dossiers behandeld. Dat is quasi evenveel als een jaar voordien. “Vooral over de dienst Openbaar Domein zijn er nog veel meldingen”, zegt ombudsman Marc Carlier.