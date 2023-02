Nestverlaters kunnen nu makkelijker onder één dak bij ouders blijven wonen in Knokke-Heist

Dat Knokke-Heist al jaren de lijst van duurste woongemeentes aanvoert, is geen geheim. De jongste jaren investeert het gemeentebestuur echter fors om zijn jongere bevolking te houden. Na verschillende projecten rond betaalbaar wonen volgt nu de mogelijkheid om een eengezinswoning om te vormen tot een meergezinswoning. Daarmee wil Knokke-Heist nestverlaters de mogelijkheid bieden om in het ouderlijk huis te blijven wonen. Deze mogelijkheid wordt voorlopig enkel voorzien in bepaalde zones in de omgeving van het station van Knokke en mits aanvraag van een omgevingsvergunning.

Jonge gezinnen

Het college van burgemeester en schepenen besliste om in de directe omgeving van het station van Knokke, onder voorwaarden, een beperkte vorm van meergezinswoningen toe te laten. Deze verruiming wordt enkel toegelaten indien deze meergezinswoning bewoond wordt als hoofdverblijfplaats. Dit kadert in de strategie van de gemeente rond betaalbaar wonen waarbij jonge gezinnen de kans krijgen in onze gemeente te blijven. Deze richtlijn is enkel van toepassing in de zones ter hoogte van de stationsomgeving van Knokke die niet gelegen zijn in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Praktisch

Inwoners die willen weten of hun woning in een RUP gelegen is, kunnen dit terugvinden op de website van de gemeente via het geoloket of kunnen contact opnemen met de dienst Stedenbouw op 050/63.01.80 of via stedenbouw@knokke-heist.be. Ook voor verdere informatie over de voorwaarden rond het opsplitsen van een eengezinswoning kan je hier terecht.

