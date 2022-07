Negen jaar na inferno in kerk van Westkapelle werd nu mogelijk brand gesticht

De beelden van de brandende Sint-Niklaaskerk staan bij veel inwoners van Westkapelle in het geheugen gegrift. Een inferno legde het sacrale gebouw op 26 maart 2013 volledig in de as. Donderdagnamiddag werd dan ook snel even teruggedacht aan die dag, toen passanten even na 16 uur zwarte rook opmerkten in de kerk. Toen ze binnengingen, zagen ze de offerstand met devotiekaarsen in brand staan. De brandweer snelde ter plaatse en kon de kleine brandhaard snel blussen. De schade bleef al bij al beperkt tot een grote brandplek op de muur. De kans bestaat dat het vuur werd aangestoken, mogelijk door spelende kinderen. De lokale politie Damme/Knokke-Heist is een onderzoek gestart.