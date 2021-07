Nederlandse jongeren opgepakt in Knokke na reeks vandalenstreken langs openbare weg. Burgemeester: “Dat krijg je, als je cafés om 1 uur sluit”

Knokke-HeistEen groep van zes Nederlandse jongeren is maandag opgepakt wegens een rist vernielingen in het straatbeeld van Knokke-Heist. Ze hadden onder meer boompjes op de openbare weg afgekraakt en nog tal van andere vernielingen aangericht. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) zal de kosten verhalen op de daders. “Ik heb ook nog steeds mijn twijfels bij het sluitingsuur van de horeca om 1 uur. Dan krijg je dergelijke stoten.”

De politie merkte plots dat er heel wat boompjes gesneuveld waren en er vernielingen waren aangericht in het straatbeeld. “Dankzij het uitgebreide cameranetwerk kon ons politieteam de verschillende feiten van vandalisme reconstrueren. Na meerdere meldingen van nachtlawaai op een bepaald adres trok ons politieteam ter plaatse op onderzoek uit. In de tuin van de vakantiewoning vonden ze verschillende afgekraakte boompjes terug. De aanwezigen bekenden dat ze die in het straatbeeld hadden vernield en vervolgens hadden gedumpt in de tuin", zegt korpschef Steve Desmet van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Nachtelijke escapades

“Het vandalisme deed zich voor op de terugweg van een van hun nachtelijke escapades. Mogelijk komen zij ook in aanmerking voor een andere vernielingen langs straat, die onderzocht worden. De politie stelde tegen de zes verdachten een proces-verbaal op voor diefstal en vernieling”, aldus Desmet. De gemeente Knokke-Heist maakt daarnaast ook een schadebestek op, dat aan de jongeren zal worden gepresenteerd. Dat bevestigt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen).

Te vaak niet vervolgd

“Dergelijk vandalisme kunnen we niet onbestraft laten. Wij investeren jaarlijks miljoenen in een groene omgeving, netheid en onderhoud van ons openbaar domein. Dit soort overlast jaagt ons alweer op kosten. Te vaak blijft dit soort baldadigheden onbestraft en laat het parket een vervolging links liggen. De groendienst is daarom volop bezig met het opmaken van een schadebestek”, aldus De Groote. “Dit soort criminaliteit, daar zijn de burgers ook absoluut niet mee gediend. Daarom moeten we er hard tegen optreden. Dat de politie de daders snel kon vatten, toont dat onze vele camera’s in het straatbeeld hun nut bewijzen. Die zijn er net om overlast in de kiem te smoren.”

Op naar toestanden zoals vorige zomer?

Een vergelijking met vorige zomer, toen honderden Nederlandse jongeren samentroepten in de uitgaansbuurten in volle coronatijd, wil De Groote niet maken. “Het waren toen ietwat andere tijden en dit jaar zijn we veel beter voorbereid met onze politiezone. Dat het Nederlanders zijn die het vandalisme pleegden, is volgens mij louter toevallig. Het is doodnormaal dat je als grensgemeente veel mensen uit je dichtste buurland op bezoek krijgt. Ik wil de Nederlanders niet stigmatiseren omdat er dit jaar enkelen over de schreef zijn gegaan. Iedereen is jong geweest en weet hoe zoiets gaat. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur, integendeel”, gaat de burgemeester verder.

Volledig scherm Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist. © Benny Proot

Onvrede over sluitingsuur

Hij pleit er al maanden voor om het sluitingsuur van de horeca (om 1 uur ‘s nachts, red.) te laten bepalen door de lokale overheden. “Situaties op het terrein kun je als burgemeester beter inschatten dan de beleidsmakers in Brussel. Als je de cafés allemaal sluit om 1 uur, dan gaan de mensen samentroepen op straat. Alle taxi’s zijn op dat ene moment ook overbevraagd om iedereen naar huis te brengen. Wat krijg je dan? Mensen die langs straat lopen, zich vervelen en herrie schoppen. Die paar uurtjes extra op café, misschien zelfs enkel op het terras, dat zal het verschil niet meer maken”, zegt De Groote nog. “Men moet in Brussel gewoon beseffen dat mensen die willen feesten, zullen feesten: op straat, in een park, in een bos, in de duinen of op appartement.”

