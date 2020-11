Nederlandse gemeente Sluis roept Vlamingen op om niet massaal te komen winkelen over de grens: “Doe alleen de noodzakelijke boodschappen, zo dicht mogelijk bij huis”

Vooral in het weekend en op feestdagen zijn er heel wat Vlamingen die de grens oversteken om toch maar even te kunnen winkelen. Verrassend is dat niet, aangezien de winkels bij ons al enige tijd gesloten zijn. Bij onze noorderburen is dat niet het geval. Enkel de horeca moest daar dicht. In normale omstandigheden zien ze in Sluis graag Belgen komen, maar nu is dat even anders. “Met elkaar proberen we corona te bestrijden, in Nederland én in Vlaanderen. Vermijd daarom drukte en doe alleen de noodzakelijke boodschappen, zo dicht mogelijk bij huis”, laat het gemeentebestuur weten. “Is een bezoek aan Nederland noodzakelijk? Denk dan aan de Nederlandse regels: kom alleen naar de winkel, houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.” Onder andere de stad Damme, dicht bij de grensovergang met Sluis, steunt de oproep en vraagt de inwoners in eigen regio te blijven.