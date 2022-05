Nederlands-Antwerpse frituurbaas sleept ex-miss Ilse De Meulemeester voor rechter voor lasterlijke aangifte: “Dit was een zuivere valse klacht”

Knokke-Heist Eerste ooievaars­jong van 2022 geboren in Zwin Natuur Park

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is maandag het eerste ooievaarsjong van 2022 geboren. Het jong is zo’n twaalf centimeter groot en weegt 70 gram. De komende dagen worden nog meer jongen verwacht in het park.

