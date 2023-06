Nauwelijks maand voor opening zoekt Peter Goossens nog 30 personeelsleden voor nieuw restaurant

Half juli opent het restaurant van luxehotel La Réserve in Knokke-Heist. Goossens brengt er straks een keuken die hem nauw aan het hart ligt, zowel voor gasten van het hotel als voor de bezoekers van Knokke Heist. “In La Rigue blijf ik gaan voor finesse en perfectie, want dat zit nu eenmaal in mijn genen”, vertelde Peter Goossens eerder al. “Mijn leveranciers, waar ik al jaren mee werk, zijn gebriefd en zijn mee in mijn nieuw verhaal rond product en smaak. Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor mijn gasten, en voor mijn gerechten. Denk daarbij aan toegankelijke klassiekers waar ik zelf trouwens zot van ben. Zoals steak tartaar, vol-au-vent, salades met vers gepelde Noordzeegarnalen en garnaalkroketten, langoustines, gegrilde tarbot, hoevekip aan het spit, paling in ’t groen en telkens in een topversie geserveerd.”