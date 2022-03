Nachtelijke hinder door asfalteringswerken

Brugge Vijf maanden na gruwelijke steekpar­tij opent Gus (29) zijn droomzaak in Brugge: “Een half mirakel dat ik hier sta, maar de goesting is ongelofe­lijk groot”

Vijf maanden nadat hij voor dood achtergelaten werd in een ondergrondse parkeergarage, opent Gus Hessels (29) zijn horecazaak Letzz ... Social Club in Brugge. Helemaal de oude is Gus naar eigen zeggen nog niet, “ik schat 90%”, maar langer wachten om zijn levensdroom op te starten, wou de Bruggeling niet meer doen. “Ik ben ervan overtuigd dat het een uniek concept is voor Brugge. De timing zit bovendien perfect, nu we weer volop mogen feesten", zegt Gus.

4 maart