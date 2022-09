Na elf jaar gaat politiehond Aslan (11) met pensioen: “Aslan is de reden waarom het spreekwoord ‘zo trouw als een hond’ bestaat”

autosport Enzo Ide eerste Belgische winnaar in EK Rallycross sinds 2010: “Ik wil vicekampi­oen worden in eigen land”

Enzo Ide moet iets met Portugal hebben. In 2011 won hij in het Zuid-Europese land zijn eerste internationale autorace in de FIA GT3 en dat op de Portugese omloop van Portimao. Meer dan elf jaar later scoorde hij afgelopen weekend, ook in Portugal op het rallycrosscircuit van Montalegre, zijn eerste Europese zege in de rallycrosscompetitie.

19 september