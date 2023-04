Na de tomaat-garnaal, nu spek met eieren en pannenkoeken: Stromae heeft het culinair naar zijn zin in Knokke-Heist

“Ze heeft rust en sereniteit nodig”: school van Vlaams meisje (17) reageert nadat profvoet­bal­ler haar aanrandde

Het meisje van 17 dat dinsdagochtend werd aangerand door een Israëlische voetbalkeeper, was samen met medeleerlingen van de Brugse school op uitstap in Griekenland. “Het was een einde in mineur”, zegt de leerkracht die aanwezig was. Het relaas van de feiten.