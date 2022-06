Mogelijk geen proces tegen man (54) die stiefvader (63) met hamer in coma sloeg: “Geestesstoornis in oorzakelijk verband met de feiten”

Knokke-HeistDe veertiger die begin april zijn stiefvader met een hamer neersloeg, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer vrijdagmorgen. Uit het psychiatrisch verslag blijkt ondertussen dat hij ontoerekeningsvatbaar was en is. Een internering lijkt dan ook het gevolg te worden.

Een geestesstoornis, die in oorzakelijk verband met de feiten staat. Het psychiatrisch verslag over Thierry V. (44) uit Knokke-Heist lijkt behoorlijk duidelijk te zijn. De man was dan ook ontoerekeningsvatbaar op het moment dat hij zijn stiefvader met een hamer te lijf ging. Die laatste verkeerde een hele tijd in levensgevaar. Dat is ondertussen geweken, maar het is nog steeds niet duidelijk wat de man precies aan de aanval zal overhouden.

De feiten dateren van donderdag 7 april. Thierry V. ging toen naar de woning van zijn moeder en stiefvader Gilbert Vlietinck (63) in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. Hij probeerde er eerst in te breken, sloeg op de voordeur en klopte een raam aan diggelen. Maar binnen geraakte hij niet.

“Vijftien keer geslagen. Als een wildeman”

Maar uiteindelijk kwam het op straat toch tot een discussie met zijn stiefvader. Thierry V. haalde plots een hamer boven en sloeg het slachtoffer daarmee op het hoofd. “Hij sloeg zo’n vijftien keer. Als een wildeman”, verklaarde een getuige daar over aan de politie.

Thierry V. werd opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. Vrijdag verscheen hij opnieuw voor de raadkamer in Brugge. En die verlengde zijn aanhouding met twee maanden. Opvallend: in het verleden was hij al eens tien jaar geïnterneerd na enkele diefstallen. Maar op 9 april 2019 kreeg hij te horen dat hij “genezen” was verklaard.

Ondertussen spreekt het nieuw psychiatrisch verslag dat tegen. Want daaruit zou blijken dat Thierry V. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten en dat nog steeds is. Dat zou betekenen dat een nieuwe internering wellicht de volgende stap is. Al is daar nog geen zekerheid over.

