MIJN FOTO | De uienboer oogst dag en nacht door

Open Monumenten­dag in Brugge en aan de kust: ontdek 7 niet te missen beziens­waar­dig­he­den

Op zondag 10 september vindt de 35ste editie van Open Monumentendag plaats. Dit jaar draait het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen rond immaterieel erfgoed, met als thema ‘hart en ziel’. Je kan kiezen uit meer dan 1000 activiteiten. Nog geen idee wat je wil bezoeken? Wij lijsten zeven aanraders op in Brugge en aan de kust: van de verlaten Brouwerij Floor in Brugge tot een gerestaureerde reddingboot in Nieuwpoort.