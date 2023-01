MIJN DORP. Ex-Miss België Romanie Schotte over wonen in Knokke-Heist: “De golven en de ondergaande zon... het strand staat synoniem voor vrijheid en geluk”

Knokke-HeistToen ze in 2017 Miss België werd, woonde Romanie Schotte (25) nog in Brugge, maar inmiddels is ze al jaren inwoner van Knokke-Heist. Daar leeft ze met haar partner Stefan Talpe (40) en hun drie kindjes. Romanie beviel in november 2022 nog maar van een tweeling. En of ze zich er thuis voelen!

Dit is mijn huis...

“Wij wonen aan de kust, de zee is voor ons op fietsafstand. Ons huis is omgeven door landerijen en we mogen genieten van een ruime tuin om de kindjes en de hond uit te laten. Onze straat is een echte ‘hondenstraat’, want al onze buren hebben een hondje. We komen allen goed overeen en we hebben zelfs een WhatsApp-groep waarin allerlei interessante meldingen worden gedeeld.”

Volledig scherm Het strand van Knokke-Heist, de favoriete plek van Romanie. “Het strand staat synoniem voor echte vrijheid en geluk.” © Benny Proot

Hier ben ik opgegroeid ...

“Ik ben opgegroeid in Brugge, op nauwelijks twintig minuutjes van hier. Brugge was een geweldige plek om op te groeien, een stad waar het gewoon ook heel fijn wonen is. Ik kom er uiteraard nog heel vaak terug.”

Mijn favoriete plek ...

“Mijn favoriete plek is het strand, zowel in de zomer als in winter. Ik kan uren staren naar de golven, de ondergaande zon, de voorbij slenterende passanten of de kinderen die ravotten met een bal of frisbee. Het strand staat synoniem voor echte vrijheid en geluk.”

Volledig scherm Natuurpark 't Zwin in Knokke. De plaats waar je Romanie vaak op de fiets kan tegenkomen. © Benny Proot

Hier ga ik sporten of fietsen ...

“Daar moet ik niet lang over nadenken. Mijn favoriete plaats om te gaan fietsen is het natuurpark Zwin. Daar spot ik heel vaak ooievaars. Geweldig om te zien.”

Dit is mijn beste vriend ...

“Samen met mijn vriendin Morane Diamant ga ik graag een koffie drinken in Surfers Paradise en in de zomer huren we al eens een stand-up paddle board. Samen sporten en sukkelen (lacht) schept een band.”

Volledig scherm Vuurwerk op het strand van Knokke-Heist. © RV

Mijn mooiste moment ...

“Het mooiste moment is het vuurwerkspektakel dat ieder jaar opnieuw plaatsvindt in Knokke-Heist. De pijlen verlichten de hele gemeente. Ook het weekend van de Zoute Grand Prix is keer op keer een magnifieke gebeurtenis in onze gemeente.”

Mijn favoriete winkel ...

“Als ik ga winkelen dan kan je me steeds terugvinden bij de Zara Home, Blue en Sketch maar ook bij de Couleur Locale Kids, Zut en Must Have.”

Volledig scherm Het kindvriendelijk terras van restaurant Marie Siska. © Benny Proot

Mijn favoriete café of restaurant ...

“Kiezen is verliezen, zeker in Knokke-Heist want er is een hele waslijst met leuke plaatsen om lekker te eten of gezellig iets te drinken. Bovenaan mijn lijst staan toch wel de Boudin, de Calypso en de Dah Makan voor diner en in de Put 19 kan je me ook wel eens tegenkomen voor een koffie of wijntje.”

Volledig scherm Romanie Schotte uit Brugge was Miss België in 2017. © Benny Proot

De dorpsgenoot die ik het meeste bewonder is ...

“Ik kies voor een dorpsgenote die ook een vriendin is geworden. Ik heb het over Marie-Julie, zij is naast een goede vriendin ook de eigenares van het welbekende wafel- en pannenkoekenhuis Marie Siska. Een leuke plek om met de kindjes naartoe te gaan omdat ze een gigantische buitenspeeltuin hebben.”

Wat beter kan in mijn gemeente ...

“Als ik iets zou kunnen veranderen aan mijn gemeente dan zijn het de fietspaden die soms in slechte staat zijn en niet geheel kindvriendelijk.”

Volledig scherm Put 19, één van de vele leuke plekjes in de gemeente waar je terecht kan om gezellig iets te drinken. © horecagids.be

