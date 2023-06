Middendijk ‘Blinker’ en ‘Stinker’ wordt hersteld: vier jaar durende werken deze zomer van start

Boekenruil­kast­je in de voortuin van basis­school Mozaïek in Sint-Kruis: “Lezen is fijn en belangrijk”

In de voortuin van basisschool Mozaïek in de Karel van Manderstraat in Sint-Kruis staat er vanaf vandaag een nieuw boekenruilkastje. Via de Brugse Buurtoppepper namen de buurt en de school uit de straat het initiatief om zo’n ruilkastje aan te vragen.