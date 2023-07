Middelbare scholieren beklimmen de Mont Ventoux tegen MS: bijna 30.000 euro opgehaald

Kustgemeen­ten openen interven­tie­lijn om dode en besmette vogels met vogelgriep te melden: “Raak ze niet zelf aan, bij intens contact kan je besmet raken”

Vorige zomer werd het Vogelopvangcentrum (VOC) overspoeld met telefoontjes nadat er zieke of dode vogels gevonden werden met vogelgriep. Er werden soms tot 100 vogels per dag gevonden. Dit jaar werd door de provincie West-Vlaanderen, het Vogelopvangcentrum, ANB en vijf kustgemeenten de Vogelgriepinterventielijn Kust geopend waar alle vogels kunnen gemeld worden. “Het is belangrijk dat de vogels zo snel mogelijk en op de correcte manier opgeruimd worden.”