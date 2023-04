Met knikkende knieën naar strand: wat zijn de langste en zwaarste duintrappen van Zeeland?

Het martelwerktuig van Valkenisse

Een kwartiertje posten op een bankje bovenaan de duintrap bij Valkenisse en je krijgt spontaan medelijden met een aantal nietsvermoedende toeristen. Binnen een paar minuten komt de ene na de andere strandganger hier als een natte lap boven met een hartslag van 200 plus en opgeblazen kuiten. En alsof die 115 treden omhoog al niet zwaar genoeg zijn zeulen velen koelboxen, stretchers en opblaasboten dag-in-dag-uit deze helling over in de zomer.

De Valkenisser trap, verscholen in het groen, is één van de oudste duintrappen - zo niet de oudste - van Zeeland, al is er concurrentie uit Domburg. Ruim voor de Eerste Wereldoorlog gingen Zeeuwen hier al de duinen over zo is te zien op oude prentbriefkaarten. De trap, toen nog helemaal van hout, telde rond 1910 liefst 175 treden omhoog. Tegenwoordig is het dus een ‘makkie’. Maar kom daar niet mee aan bij al die Brabanders en Duitsers die vertoeven op de achterliggende camping. Ze haten ’m.