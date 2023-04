“Men vindt het blijkbaar interessant om altijd Knokke-Heist te viseren”: burgemeester reageert op nieuwe audit naar bestuur kustgemeente

Ex-politici mengen zich met open brief in debat over verkoop gemeente­scho­len

“Haal het scholendossier van de agenda.” Dat vragen negen (ex-)politici uit Knokke-Heist in een open brief. Aanleiding is de gemeenteraad van eind deze maand, waarin gestemd wordt over de overname van het gemeentelijk onderwijs door het gemeenschapsonderwijs (GO!). De mogelijke overname zorgt al maanden voor een gespannen sfeer.