Meesteroplichter Piet Van Haut na 10 jaar nog eens veroordeeld: “Maar er zijn wel 30 vrouwen die me hun kredietkaart geven...”

De 55-jarige Knokse stapte in 2017 naar de politie. De American Express Gold-kaart van Christine V. stond liefst 56.000 euro in het rood. De kaart bleek gebruikt in dure kledingwinkels, sterrenrestaurants als het Hof Van Cleve, tot zelfs in Marbella en Nice. Onderzoek wees uit dat de kaart in kwestie gelinkt was aan de hoofdkredietkaart van de Knokse vrouw, maar op naam stond van Piet Van Haut. De twee bleken elkaar van vroeger te kennen.