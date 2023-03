Meer biertjes te proeven dan een mens kan hebben

CD&V Brugge trekt naar de verkiezin­gen onder de naam ‘Brugse cd&v - lijst burgemees­ter’: “We willen onze vorige score van 32% nog overtref­fen”

De Brugse CD&V trekt in oktober 2024 naar de kiezer onder de naam ‘Brugse cd&v - lijst burgemeester’. Dat maakte Dirk De fauw zaterdagavond bekend. De tegenvallende scores van zijn partij op Vlaams niveau in de opiniepeilingen schrikken hem niet af. “We hadden zes jaar terug 32,6% in Brugge en ik geloof dat we nog beter kunnen scoren.” En wil hij doorgaan met de huidige coalitie?