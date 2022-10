Martin (75), bezieler van één van ‘s lands mooiste kerststallen, zoekt vrijwilligers om toekomst veilig te stellen: “Traditie mag niet verdwijnen”

Knokke-HeistOp zijn 75ste is Martin Vanden Broucke nog steeds de drijvende kracht achter de reusachtige kerststal op het Heldenplein in Heist en de tientallen kerstbomen die Ramskapelle en bij uitbreiding Knokke-Heist extra gezellig zullen maken tijdens de eindejaarsperiode. “Ik maak we wel zorgen over de toekomst van mijn project, want ik ben op zoek naar vrijwilligers die in de toekomst een handje kunnen helpen bij het intensieve werk dat mijn passie met zich meebrengt.”

De gewezen slager/traiteur is volop in de weer met de voorbereidingen, want op 13 november arriveren de kerstbomen met een oplegger. Het is een Antwerpse firma die een boomplantage heeft in de Ardennen die instaat voor de levering. “Ik heb de betonblokken in Ramskapelle ondertussen al gegoten, want er komen tussen 90 en 100 bomen in alle wijken van de Knokse deelgemeente. Het is echt de moeite waard om hier met de familie eens een wandeling te maken als alle bomen er staan. In Heist zullen de winkeliers dit jaar zelf kerstbomen plaatsen”, zegt Martin, die eraan toevoegt dat er in de Lippenslaan in Knokke enkele bomen geplaatst worden.

Erkenning als erfgoed

De opbouw van de indrukwekkende stal op het Heldenplein begint op 3 december en vier dagen later zou alles moeten geïnstalleerd zijn. De stal blijft er staan tot 9 januari. “Ik doe dat bewust altijd de dag na Sinterklaas, want de mensen zijn daar gevoelig aan. Ik heb trouwens een bericht gekregen dat er een kans is dat mijn stal als erfgoed zal worden erkend. Dat is een hele procedure en de verantwoordelijken zullen komen kijken. Ze belden me om te zeggen dat ze het één van de mooiste kerststallen in ons land vinden. Dat zou natuurlijk een unieke bekroning zijn voor al mijn werk.

Volledig scherm De kerststal van Martin Vanden Broucke. © Benny Proot

In het verleden financierde Martin zijn kerststal met de opbrengst van zijn 2.000 liter vissoep die hij maakte tijdens Vistival, maar die inkomsten zijn er nu niet meer dus moet hij tegenwoordig de aankleding en herstelling van de kerststal bekostigen met eigen middelen. Hij krijgt zes bomen van de gemeente, maar de overige twaalf die hij rond zijn stal zet, moet hij zelf betalen. “Onze burgemeester zegt dat deze traditie niet mag teloorgaan, maar ik begrijp niet goed dat de gemeente geen mankrachten stuurt om me te helpen bij de opbouw en de afbraak waar ondermeer een hoogtewerker aan te pas komt. Het wordt niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden die belangeloos willen meehelpen, want ze moeten ook over materiaal beschikken. Ik ben eigenlijk ook op zoek naar enkele jongere mensen.”

Hoge energiekosten

In elke boom worden er 400 ledlampjes opgehangen. “Ik heb dat eens nagevraagd en het bleek dat duizend ledlampjes op maandbasis een kost van 5 euro betekent, dus dat valt eigenlijk best mee. Al zal ik dit jaar misschien wel met een timer werken aan mijn kerststal, zodat de lichtjes niet meer permanent branden. Als de avond valt, zal ik de verlichting aan mijn stal inschakelen en tegen 9 uur ‘s morgens zal ik de lichtjes doven. Al overweeg ik wel om de verlichting binnen in de stal wel langer te laten branden, want anders verliest het geheel veel van zijn waarde.”

