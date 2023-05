Mannen krijgen tot 3 maanden cel voor valse rijbewijzen

Welkom in het West-Vlaanderen van comedian en ‘sheriff’ Dries Heyneman: “Ik hou van die pittoreske dorpjes, te midden van de velden”

Na zijn rol als ‘sheriff’ in de Eén-reeks Chantal weet iedereen dat Dries Heyneman onmiskenbaar West-Vlaamse roots heeft. De acteur en comedian woont ondertussen al lange tijd in Gentbrugge, maar koestert warme herinneringen aan zijn jeugd in Ruddervoorde. Ook met de kust heeft hij een bijzondere band. “Blankenberge blijft voor altijd verbonden met de herinnering aan mijn eerste lief.” Dit is zijn West-Vlaanderen.