Man en vrouw riskeren tien maanden cel voor diefstal van dure jassen in Knokke-Heist

HUIZEN­JACHT. Net over de grens in Nederland en toch dicht bij zee. Waarom gaan Vlamingen net daar wonen? Is het er goedkoper? Of is het een investe­ring?

Als we de Stichting Zeeuws-Vlaanderen mogen geloven, zijn er vijf redenen om net over de grens te gaan wonen. Het is er goedkoper, je hebt meer ruimte, het is er rustig, je hebt er meer privacy en het is er veilig. Maar wegen de voordelen dan ook op tegen de nadelen? En wat heb je meer voor dezelfde prijs in Nederland? Wij zochten het uit.

