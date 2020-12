Man die zich weerspannig gedroeg tegenover politie na discussie rond mondmasker komt weg met werkstraf

De feiten speelden zich op 6 augustus af op de Zeedijk, nabij het Lichttorenplein in Knokke. B.M. was een sigaretje aan het roken en had zijn mondmasker daarom even aangedaan. Toen hij klaar was, merkten patrouillerende agenten op dat de Brusselaar zijn mondkapje niet over zijn neus had getrokken. “Ze spraken hem daarover aan, maar een tijdje later bleek de man weer niet in orde”, stelde de advocate van een vrouwelijke hoofdinspecteur. “Bij zijn identificatie bleek dat hij bij de politie al gekend stond voor een vijftal inbreuken op de coronawetgeving. De agenten kregen de opdracht hem te arresteren om een dagvaarding in snelrecht te betekenen.”