Man blijft ex-partner stalken “om terug naar de gevangenis te kunnen”

Patrick B. had in 2018 een viertal maanden lang een relatie met de 52-jarige vrouw uit Bredene. Hij kon hun breuk echter niet verkroppen en begon het slachtoffer en haar nieuwe partner lastig te vallen. Op 25 februari vorig jaar kreeg hij daarvoor 20 maanden effectief. Dik vijf maanden later belde de nieuwe vriend van B.’s ex echter opnieuw de politie op. B. had in enkele dagen tijd opnieuw verschillende mails naar z’n ex-partner gestuurd. Hij was ook ongevraagd opgedoken in de kamer van haar dochter, terwijl die in het AZ Sint-Jan lag.