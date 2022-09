Maak kennis met het ‘nieuwe’ Knokke-Heist: “Een sterk merk verdient een sterk logo”

Knokke-HeistEen historische dag in Knokke-Heist: de kustgemeente pakt namelijk uit met een vernieuwd ‘merkverhaal’. De opvallendste nieuwigheid is het logo, dat na ruim 40 jaar het vorige vervangt. “Een knipoog naar het vorige logo mocht niet ontbreken”, zegt burgemeester Piet De Groote. “Maar als moderne badplaats die kwaliteit hoog in het vaandel draagt, willen we dit ook uitstralen."

Het was een trotse burgemeester die vrijdagochtend alle aanwezigen te woord stond. Voor Knokke-Heist was het dan ook een belangrijke dag. Voortaan gaat de kustgemeente verder met een nieuw logo dat een herkenbare identiteit moet opleveren. De ‘rebranding’ moet voor een frisse wind zorgen. “Het oude logo was dringend aan vervanging toe”, zegt Piet De Groote. “De zoektocht naar die upgrade startte al twee jaar geleden. Heel wat werkgroepen en het creatieve kantoor SKINN werden hierbij betrokken, met het resultaat dat we vandaag zien."

Vijf wijken

Het nieuwe logo bestaat uit de naam Knokke-Heist en een embleem - de waaier - dat verbinding brengt. “De waaier telt vijf uitlopers die staan voor de vijf wijken die onze gemeente telt: Heist, Knokke, Duinbergen, het Zoute en De Polders (Westkapelle en Ramskapelle, red.)", zegt de burgemeester. “Elke wijk biedt eigen bijzondere plekken en ervaringen. Zij zijn de vijf sterke bouwstenen die Knokke-Heist vormen tot de kwalitatieve badplaats die we zijn en zullen blijven. Nu brengen we alles op een consistente manier naar voor. En uiteraard kon ook een knipoog naar het oude logo, met zijn golven en zon, niet ontbreken. Je herkent in het nieuwe logo nog steeds een ondergaande zon aan de horizon.”

Quote Zelfs het gemeente­per­so­neel wordt letterlijk in een nieuw jasje gestoken Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist

Maar, zo benadrukt het gemeentebestuur, de ‘rebranding’ is meer dan een nieuw logo. De vernieuwde identiteit kan je vanaf nu overal in de gemeentelijke gebouwen en straatbeeld spotten. Denk aan het gemeentelijk wagenpark, balpennen, briefpapier, de website en ook de socialemediakanalen krijgen een facelift. “Zelfs het gemeentepersoneel wordt letterlijk in een nieuw jasje gestoken”, zegt burgemeester Piet De Groote.

“Belangrijk is dat alle gemeentelijke diensten nu in éénzelfde breed gedragen stijl zullen communiceren." Om economische redenen zal de uitrol van bovenstaande zaken wel gefaseerd gebeuren.

Energiecrisis

De burgemeester kijkt de toekomst van Knokke-Heist alleszins positief tegemoet. “Door de energiecrisis en oorlog in Oekraïne gaan we - net zoals veel andere lokale besturen - uitdagende tijden tegemoet. En net daarom is het zo belangrijk om fris en fruitig de toekomst tegemoet te stappen. Met onze nieuwe merkidentiteit willen we inwoner en tweedeverblijver, handelaar en toerist terug de wind in de zeilen geven en het Knokke-Heistgevoel omarmen. Want tenslotte hebben we hier meer dan genoeg troeven om trots op te zijn. En sterke merken verdienen een sterk logo, iets wat we nu zeker en vast hebben”, aldus De Groote.

