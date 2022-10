Maak kennis met Cantharel en Truffel, de tijdelijke bewoners van de tuin van het cultuurcentrum in Knokke-Heist

Glabbeek/Knokke Twintiger en Love Is­land-deelneem­ster joyriden door Knokke met gestolen wagen... en vinden voor 20.000 euro aan juwelen in koffer

Een 22-jarige man uit Glabbeek heeft in de Brugse rechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor diefstallen in Knokke. V.V. maakte samen met z’n vriendin, een voormalige Love Island-deelneemster, een joyride door Knokke in een wagen waarvan hij de sleutels op café had gevonden. Groot was hun verbazing toen ze in de autokoffer drie zakken met juwelen vonden.

