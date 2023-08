Luxehotel La Réserve in Knokke lanceert de ‘deelgolfkarretjes’: “Makkelijk, efficiënt en stijlvol”

Een eigen ‘Laatste Oordeel’ van Bosch in je woonkamer? Musea Brugge verkoopt unieke herwerking

Opmerkelijk nieuw gadget in de Museumshop van Musea Brugge: daar kan je sinds kort een unieke herwerking kopen van het wereldberoemde schilderij ‘Het Laatste Oordeel’ van Jheronimus Bosch. Het échte topstuk hangt in het Groeningemuseum in Brugge.