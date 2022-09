Ludovicus blaast 101 kaarsjes uit

Knokke-Heist Tiental bewoners geëvacu­eerd na brand in zonnecen­trum in Knok­ke-Heist

In de Kerkstraat in Knokke-Heist is vrijdagochtend brand ontstaand in een zonnebankcentrum. De precieze oorzaak wordt nog verder onderzocht, maar de schade binnen is wel aanzienlijk. “Gewonden vielen er niet", zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe.

2 september