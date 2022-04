Luc Bellings, ‘de schrik van de kusthoreca’, bundelt beste brasserieën aan zee: “Adresjes van goudwaarde voor de levensgenieters”

Knokke-Heist Knok­ke-Heist zag inwoners­aan­tal licht dalen in 2021

Knokke-Heist klokte in 2021 af op 32.863 inwoners, verdeeld over 16.898 gezinnen. Dat blijkt uit cijfers van dienst Burgerzaken. Dit algemeen bevolkingscijfer is 195 minder dan in 2020.

