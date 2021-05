Louis (87) kruipt op metershoge ladder en gaat zware brand bij buren te lijf met tuinslang: “Ach, ik deed gewoon mijn plicht”

Knokke-HeistBij een zware brand in de Bremlaan in Knokke-Heist is zaterdagmiddag een golden retriever om het leven gekomen. De hond was alleen thuis toen het vuur ontstond en had geen schijn van kans. De woning liep zware schade op en is onbewoonbaar, ondanks de verwoede pogingen van de ... 87-jarige buurman om de vlammen te lijf te gaan met een tuinslang. “Ik kroop meteen op mijn ladder”, getuigt de man.