Lokaal talent krijgt kans tijdens tweede editie Doekoe Bar

Het is een gratis festival met gezonde afwisseling tussen allerlei muziekgenres, creatieve workshops en overheerlijke snacks. Dit alles gebeurt in een zomerse en gezellige setting waarbij er ruimte is om gezellig te chillen en om je beste dansmoves boven te halen. Voor de deur van Jeugdclub ‘t Verzet toveren de jongeren hun jeugdclub om in een gezellige zomerbar waar jong en oud het muzikaal talent van morgen kunnen bewonderen. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er zaterdagavond ook een afterparty georganiseerd in de feestzaal van het jeugdhuis. Kortom, voor ieder wat wils om zich te laten gaan met vrienden en familie Dit alles gebeurt in samenwerking tussen Jeugdclub ‘t Verzet, de Jeugddienst, CC Scharpoord en het jeugdopbouwwerk. De toegang is gratis.