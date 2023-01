Lodewijk College en Zwin College openen Techno Planet: ‘Klassieke lokalen voelen soms als gevangenis’

,,Hello Terneuzen. This is Oostburg speaking”, klinkt het woensdagmiddag via een groot scherm uit de mond van Piet de Witte in de aula van het Lodewijk College in Terneuzen. De woorden van de Zeeuws-Vlaamse schoolbestuurder, die zelf in Oostburg zit, komen wat futuristisch over. En dat past eigenlijk prima bij de synchrone opening van de zogenoemde Lokalen van de Toekomst. Net als de naam die aan de ruimtes vol moderne techniek is gegeven: Planet Techno.