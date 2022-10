LIVE. Van een Porsche 911 Turbo S voor 120.000 euro tot een Lamborghini Miura voor 1.115.500 euro: veiling Zoute Grand Prix volop aan de gang

Blankenberge vzw Save Askoy II projec­teert film ‘Franz’ om overlijden van Jacques Brel te herdenken

De film ‘Franz’ ging 50 jaar geleden in première in het Casino van Blankenberge. Het was de eerste film geschreven door Jacques Brel die er ook zelf in acteerde. Veel opnames gebeurden in Blankenberge. Naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van de zanger zal de vzw Red Askoy II de prent nog eens projecteren.

3 oktober