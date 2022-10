LIVE. Exclusieve veiling gaat van start in volledig uitverkochte zaal: beleef hier de slotdag van de Zoute Grand Prix

Knokke-Heist Een rally met 225 oldtimers zorgt voor veel uitstoot, maar ook daar denkt Zoute Grand Prix aan: “We planten dubbel zoveel bomen in de plaats”

Een rally met 225 oldtimers? Milieuvriendelijk is dat niet. Dat beseffen ze ook in Knokke-Heist, waar tijdens de Zoute Grand Prix van dit weekend ook gedacht wordt aan het milieu in de vorm van het aanplanten van bomen.

