Limburgers krijgen 18 maanden cel voor brutale overval op minderjarige jongen op Zeedijk in Knokke

Op basis van camerabeelden konden de speurders de Roemeen Robert C. uit Maasmechelen en Mengistu B. uit Genk identificeren. Die eerste zou de klappen aan het slachtoffer gegeven hebben, maar beweerde tegenover de politie dat hij net de anderen wilde stoppen. Op het proces werden de feiten niet meer betwist. De advocate van C. sprak van “een jeugdzonde” en stelde een werkstraf voor. Tevergeefs, want haar cliënt kreeg donderdagmorgen 18 maanden cel met uitstel. Mengistu B. kreeg 18 maanden effectief. Hij werd al eerder veroordeeld voor diefstal met geweld en zit momenteel ook in voorhechtenis voor een afpersing in de streek rond Leuven. “Ik was dronken en herinner me niet veel meer van de feiten”, vertelde hij zelf op z'n proces.