Lichaam van Aziaat aangetroffen op strand Knokke-Heist: “Identificatie volop bezig”

In de loop van de ochtend kwam het parket ter plaatse, alsook een wetsdokter om de nodige vaststellingen te doen. De identificatie van het lijk is volop bezig. Een van de mogelijkheden is dat het gaat om transmigrant die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerde te maken, maar op zee in de problemen kwamen. Al is dat geen zekerheid. De politie doet er geen uitspraken over en laat verstaan dat alle onderzoekspistes open blijven. Ook een wanhoopsdaad is niet uitgesloten.