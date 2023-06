Legendarische cocktailbar in Knokke heropent de deuren op ‘geheime’ locatie: “Er was véél vraag om The Pharmacy nieuw leven in te blazen”

Eind oktober vorig jaar werden de laatste cocktails geshaket in The Pharmacy, de doorheen de jaren legendarisch geworden cocktailbar van de familie Van Ongevalle in Knokke. Maar kijk, acht maanden en heel wat vragen later keert de cocktailbar terug als ... The Pharmacy. Eind deze maand gooit Noa opnieuw de deuren. Al zal alleen de naam hetzelfde blijven. En de vele cocktails natuurlijk. “Onze nieuwe locatie? Die moeten de mensen zélf zoeken”, zegt Noa mysterieus.