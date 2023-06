Lakeside Paradise decor voor wereldwijde marketingcampagne van bekend wakeboardmerk

“Als u in het ziekenhuis ligt, wil u ook zo snel mogelijk dat bloed”: chauffeur medisch transport weigert snelheids­boe­te te betalen

Een chauffeur die met een dringend medisch transport op de E40 geflitst werd, weigerde zijn snelheidsboete te betalen. “Ik heb gewoon mijn job uitgevoerd”, klonk het beslist in de politierechtbank. De rechter had echter zijn twijfels. “U bent dringend transport, maar geen prioritair voertuig zoals een ambulance of politiewagen.”